رياضة | آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءًا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

الأهلي يبحث ضم رمضان صبحي ويغلق صفحة باهر المحمدي

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استقر مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، على غلق ملف التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بشكل نهائي، بسبب مغالاة إدارة الدراويش في مطالبهم المالية مقابل التخلي عن المدافع الدولي.

من جانبه قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الإكتفاء بالمدافعين الموجودين في الفريق وهم رامي ربيعة وياسر ابراهيم وسعد الدين سمير ومحمود متولي وأيمن أشرف مع وجود العربي بدر الذي يجيد في هذا المركز أيضًا بجانب إمكانية إستعادة محمد عبدالمنعم أو محمود الجزار.

وفي سياق متصل تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، على أن التركيز حاليًا علي صفقة رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء.