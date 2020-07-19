رياضة | زيدان: لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أنا مرتبط بعقد وسعيد هنا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان: لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أنا مرتبط بعقد وسعيد هنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على مستقبله مع الفريق.

وتوج النادي الملكي تحت قيادة زيدان بلقب الدوري الإسباني أمس الأول الخميس عبر الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى لزيدان عامين في عقده مع ريال مدريد لكنه رفض التأكيد على بقائه مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

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وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اليوم السبت "لدي عقد هنا لكن لا يمكن أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث".

وأضاف "لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أو العام الذي يليه، أنا مرتبط بعقد وأشعر بالسعادة هنا، وسعيد بما أقوم به لكن لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

وأشار "لهذا أشعر بالاسترخاء بشأن مستقبلي لأنه في عالم كرة القدم قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها، لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدا في المستقبل".