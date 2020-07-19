رياضة | الاسماعيلي يطلب 200 مليون لبيع باهر المحمدى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاسماعيلي يطلب 200 مليون لبيع باهر المحمدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الاسماعيلي للحفاظ على قائد الفريق باهر المحمدى خلال الفترة المقبلة وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن عقد باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ممتد لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري.

وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية".

وتابع: "باهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه".