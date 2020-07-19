رياضة | إسماعيل يوسف يتحدث عن مشاركة مصر فى كأس العالم 1990

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف يتحدث عن مشاركة مصر فى كأس العالم 1990 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصعود إلى كأس العالم 1988 يعد إنجازًا كبيرًا.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمود الجوهري وضع لافته مكتوب عليها كأس العالم من عام 1988".

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وتابع: " أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90".

وأشار: "فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا في الملعب، والجوهري أستفاد من إنطلاقات أحمد رمزي هجوميا وقوة ربيع ياسين دفاعيا".

وأتم: "جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز".