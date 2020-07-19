رياضة | فايلر يحسم مصير عمار حمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير عمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرفض رينيه فايلر عودة عمار حمدي المعار لصفوف طلائع الجيش بسبب وجود عدة لاعبين فى مركز الوسط المهاجم مما سيجعل اللاعب فرصته صعبة فى اللعب بشكل أساسي مع القلعة الحمراء.

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ويسعي عمار حمدي للمشاركة من اجل الحفاظ على مركزه داخل التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الأولمبي والذي يستعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وكان النادى الأهلى قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف.

ويذكر أن طلائع الجيش يرغب فى تمديد إعارة عمار حمدي بينما يرغب كل من الأتحاد السكندري وبيراميدز فى التعاقد مع اللاعب .