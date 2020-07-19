رياضة | الكشف عن حقيقة طلب فايلر من الأهلي ضم نجم اندرلخت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة طلب فايلر من الأهلي ضم نجم اندرلخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن النادي الأهلي يفاوض الفرنسى أدريان ترابيل، لاعب فريق أندرلخت البلجيكي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذا ما نفاه مصدر داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع ترابيل، مثلما أشيع بهذا الشأن.

وأكد أن فايلر لم يطلب التعاقد مع اللاعب الفرنسي، وأن النادي لم يفكر في إبرام تعاقدات من الأساس في منطقة خط الوسط بالفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أدريان ترابيل صاحب الـ29 يلعب في خط الوسط مع أندرلخت ويحصل سنوياً على عقد بقيمة 3 ملايين دولار.