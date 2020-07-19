رياضة | صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان الأنجولي آري بابل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس، قريبا من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر جهاز الكرة بنادي الزمالك إعادة النظر في فكرة التعاقد مع آري بابل، بعدما عرض مجلس إدارة القلعة البيضاء على الفرنسي باتريس كارتيرون، المفاضلة بين عودة حميد أحداد، المعار للرجاء، أو ضم اللاعب الأنجولي في الصيف المقبل.

وأبدى المدرب الفرنسي ترحيبه وتمسكه بعودة حميد أحداد، المعار إلى صفوف الرجاء المغربي، في الوقت الذي تم الاتفاق مع آرى بابل في الأيام الماضية على جميع التفاصيل المادية، إلا أن ظروف الطيران أخرت حضوره إلى القاهرة للتوقيع للقلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي، قد وقع للزمالك لمدة 3 سنوات فى الساعات القليلة الماضية لخلافة حمدي النقاز، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.