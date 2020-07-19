رياضة | مرتضى منصور يتوعد الأهلي في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتوعد الأهلي في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ما تردد مؤخرًا حول قرار قناة النادي الأهلي بتقدم برنامج تحت إسم 6-1، بالفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك، أنه لا يملك أي مشكلة في تسمية البرنامج بهذا الاسم، مشيرًا إلى أن قناة الأهلي على الساحة منذ سنين ولم تفلح في هز شعره من رأسه.

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وتابع: "نملك قناة الزمالك من كام شهر والدولة هي اللي عملتها وقلبت الدنيا عليهم، وممكن أعمل برنامج فى قناة الزمالك اسمه السعاتى".

وأضاف: "أنا من حوارى روض الفرج ومحدش يقدر علينا غير ربنا، وهعمل برنامج إسمه الساعاتي، والتتر سيكون أغنية ساعات ساعات للفنانة صباح".

واختتم: "الجميع يعرف من هو مرتضى منصور، أنا رئيس مجلس إدارة أسد لا أخاف إلا من الله، ولن يستطيع أحد في إيقاعي".