رياضة | الأهلي يخطط لإستعادة نجم المنتخب الأولمبي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لإستعادة نجم المنتخب الأولمبي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول للكرة بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات شفهية مع مسؤولي وادي دجلة، للاستعادة بيكهام، في الميركاتو الصيفي.

ويخطط النادي الأهلي لتفعيل بند أولولية الشراء في عقد أحمد رمضان بيكهام، مقابل 15 مليون جنيه، لتدعيم صفوف الفريق بصفقة دفاعية جديدة.

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وأعرب بيكهام عن رغبته في العودة للقلعة الحمراء، في حال وافق نادي وادي دجلة على رحيل اللاعب، في الموسم الجديد.

ويطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، باستعادة بيكهام، حيث يعتبره لاعب جوكر؛ للاجادته اللعب في قلب الدفاع والوسط الدفاعي والجبهة اليمنى.

وخاض أحمد رمضان بيكهام مع وادي دجلة 18 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم هدف، وصنع آخر.