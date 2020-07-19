رياضة | إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من الموافقة على مغادرة لاعب أخر خلال الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد وافق على انتقال المغربي أشرف حكيمي، إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن سيرجيو ريجيلون لاعب ريال مدريد والمعار لنادي إشبيلية، يقدم أداءً رائعًا مع الفريق الأندلسي، لكن ذلك لا يعني عودته للريال بالموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته.

وتابعت الصحيفة، أن استمرار مارسيلو وفيرلاند ميندي، يجعل صعوبة عودة ريجيلون للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن أفضل لحظات ريجيلون في ريال مدريد، كانت مع المدرب سانتياجو سولاري، لكن عندما عاد زيدان، طلب ضم ميندي، مما أغلق الأبواب أمام اللاعب الشاب.