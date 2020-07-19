رياضة | بعد مغالاة الإسماعيلي.. قرار مفاجئ من فايلر بشأن باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مغالاة الإسماعيلي.. قرار مفاجئ من فايلر بشأن باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير منذ قترة بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بالموسم المقبل خاصة بعد رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للأحمر.

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وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أنه لا يريد التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف بل ولا يحتاج لضم أي مدافع الفترة المقبلة.

وأكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالأحمر أنه سيقوم بحل مشكلة الدفاع بالاعتماد على المدافعين الذين يملكهم حاليا بالاضافه إلى عودة أحد المعارين إلى الخارج بدلا من انفاق الأموال بلا فائدة في الصيف.

وطالب رينيه فايلر إدارة القلعة الحمراء فقط بأن يتم ضم مهاجم أجنبي مميز في الصيف لتدعيم مركز الهجوم مؤكدا على رفضه التام لفكرة عودة المغربي وليد أزارو المعار إلى نادي الاتفاق السعودي.