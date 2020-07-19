بعد ظهوره عاريا وسبه جماهير الأهلي والخطيب.. بلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن

كتب: ضياء السقا

أثار أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، موجة من الغضب خلال الأيام الماضية، بعد إساءته لجماهير الأهلي ولمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقام أسامة حسن بالهجوم على محمود الخطيب والأهلي، وإعلان دعمه لمرتضى منصور، في خلاف الناديين الذي ظهر في الأونة الأخيرة.

من جانبه، تقدم المحامى محمد رشوان، ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة، ضد أسامة حسن محمد، لاعب كرة قدم سابق، وموظف حاليا بشركة بترو تريد، لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى .

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وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 أنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضى وفى حدود الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك فوجئ الشعب المصرى ورواد مواقع التواصل بالمشكو فى حقه بنشر فيديو مسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة والمعروفة التى يشاهدها الآلاف من المشجعين.

وأضاف البلاغ، الذي نشره "اليوم السابع"، أن المشكو فى حقه بدا الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي.

وتابع مقدم البلاغ، أن الاعب قام بسب الإعلامى أحمد شوبير، وذلك بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.