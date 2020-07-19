شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى جمهور فريقه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، مساء السبت: «انتظروا مفاجأة كبيرة ستهز مصر رياضيًا»، وذلك بعد الحضور الكبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية، لدفع الاشتراكات والتقدم للاشتراك أيضا في فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر الذي أنعش خزينة الزمالك بما يقرب من 80 مليون جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح رئيس الزمالك أنه شطب عضوية ابن شقيقته من نادي الزمالك، مضيفًا أن العدل اساس المُلك.

وطالب مرتضى منصور قناة ناديه بعدم ذكر اسم محمود الخطيب، رئيس النادي، قائلا: «مش عاوزين نذكر اسم محمود الخطيب في برامجنا مرة أخرى، سواء بالخير أو الشر.. إذا أرادت مخاطبة الخطيب سأتحدث عنه عبر فيديو خارج القناة، لأنه بـ(يتلكك) لقناة الزمالك مع إن قناة الأهلي وجهت السباب لي».

وتابع: :قناة الأهلي لا تذكر اسمي وتكتفي فقط برئيس نادي الزمالك، ولذلك سنفعل مثلهم، ولن يتم ذكر اسم الخطيب سنكتفي برئيس النادي الأهلي».

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