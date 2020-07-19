شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية يخطر الأندية بتقليص الأجانب في موسم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مسئولو أندية الدوري الممتاز ، شفويا ، بإستمرار عدد اللاعبين الأجانب لمدة موسم جديد فقط وهو الموسم القادم 2020 – 2021 ، على أن يتم تقليص عدد الأجانب إلى 3 فقط في الموسم بعد القادم بناء على رؤية الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وضرورة الإعتماد على اللاعب المصري بعد التأثير الواضح في بعض المراكز على المنتخبات لأكثر من سنة بعد ضم الأندية لمحترفين أجانب بكثرة في هذا المركز.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه كان سيتم تطبيق تواجد 3 لاعبين أجانب فقط من الموسم المقبل ولكن تم التراجع عن هذا القرار بناء على طلب الأندية لحين توفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين لديهم والذى يصل في بعض الأندية إلى 6 و 7 لاعبين أجانب من بين مقيدين في الفريق و أخرين معارين .

من ناحية أخري ، استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكشفت مصادر لـ "اليوم السابع" أن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى، والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.

كما استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلى أمام إنبى يوم 7 أغسطس، والمؤجلة من الدور الأول للدورى أيضا، على أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة على مواعيد جدول الدورى خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

من ناحية أخرى، تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدورى الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتى ستستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.