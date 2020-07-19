شكرا لقرائتكم أزمة فى الجبلاية بسبب المشاركين بالبطولات الأفريقية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اتحاد الكرة أزمة كبيرة بعد استقرار مسئولو الاتحاد الأفريقي على 31 أغسطس من أجل إرسال الاتحادات الأهلية للفرق المشاركة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو البطولة الكونفدرالية ، ومطالبة اتحاد الكرة بإخطار كاف بالفرق الأربعة المشاركة في البطولة منهم فريقين لدوري الأبطال ومثلهم للكونفدرالية ، وهو ما يضع اتحاد الكرة في مأزق خاصة أن الدوري سيستأنف يوم 6 أغسطس وما زال متبقي 17 جولة حتى الآن ومن الصعب معرفة الفرق الأربعة التي تشارك في البطولات الأفريقية.

كشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أنه سيتم إخطار كاف بوضع إسم مصر في الخانة الخاصة بإجراء القرعة لحين إرسال الفرق ، ولكن هناك أزمة أن الدوري في مصر سينتهي بنهاية شهر أكتوبر ، ومن الصعب إرسال الفرق الأربعة قبل شهر أكتوبر لحين معرفة الفرق المتصدرة للمربع الذهبي والذى يتنافس عليه الأهلي المتصدر ثم المقاولون و الزمالك و بيراميدز حتى الآن ، تابع المصدر أنه في حالة إصرار كاف على إرسال الفرق أو إنتهاء المهلة سيتم إرسال نفس أسماء فرق الموسم المقبل وهي الأهلي و الزمالك لدوري الأبطال و بيراميدز و المصري للبطولة الكونفدرالية.

من ناحية أخري ، استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكشفت مصادر لـ "الخليج 365" أن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى، والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.

كما استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلى أمام إنبى يوم 7 أغسطس، والمؤجلة من الدور الأول للدورى أيضا، على أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة على مواعيد جدول الدورى خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

من ناحية أخرى، تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدورى الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتى ستستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.