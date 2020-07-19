هاميلتون ينطلق من المقدمة للمرة التسعين

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بودابست: سينطلق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، للمرة التسعين في مسيرته من المركز الأوّل في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره السبت التجارب الرسمية لجائزة المجر الكبرى، متقدّما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

على حلبة هنغارورينغ الشهيرة، تفوّق سائق مرسيدس بفارق 0,107 ثانية عن زميله في مرسيدس، متقدمين على ثنائي ريسينغ بوينت- مرسيدس الكندي لانس سترول والمكسيكي سيرخيو بيريز.

ويسعى هاميلتون (35 عاما) الأحد إلى الفوز بالسباق المجري للمرة الثامنة على التوالي في مسيرته الاحترافية، ومعادلة الرقم القياسي للبارون الألماني ميكايل شوماخر أيضا في سباق واحد (في حلبة ماني كور الفرنسية بين 1994 و2006).

ويتصدّر بوتاس ترتيب بطولة العالم بفوزه في الجولة الاولى في النمسا وحلوله وصيفا في الثانية في النمسا ايضا، متقدما بفارق ست نقاط عن هاميلتون الذي حل رابعا في الجولة الاولى وتوّج في الثانية.

وحل ثنائي فيراري الالماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير (موناكو) في المركزين الخامس والسادس تواليا في تجارب السبت، فيما اكتفى الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول-هوندا) في المركز السابع، وزميله التايلاندي ألكسندر البون في المركز الثالث عشر.