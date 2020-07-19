شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يعود لحسابات الأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة، للحسابات الفنية لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد، بعد فشل مفاوضات استعادة أحمد حجازي وصعوبة ضم باهر المحمدي مساك الدراويش، وعدم الاقتناع الكامل بأسامة جلال مدافع إنبي الشاب، ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.
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