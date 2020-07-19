رياضة | حقيقة توقيع نجم بيراميدز للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة توقيع نجم بيراميدز للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادي الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد.

وأكد تامر النحاس، وكيل رجب بكار، لاعب بيراميدز، في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رجب بكار لم يوقع للزمالك رسميا كما ردد البعض وهو مستمر الان في النادي السماوي".

وأتم: "من المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن وفي نهاية الموسم سيتبين هل هو رجب بكار أم أنه لاعب أخر".