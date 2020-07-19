شكرا لقرائتكم أسوان والمقاولون يخضعان لمسحة كورونا الخامسة اليوم قبل لقاء الثلاثاء الودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو المقاولون العرب وأسوان والأجهزة الفنية لإجراء المسحة الطبية الخامسة اليوم الأحد، قبل خوض اللقاء الودى المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل 21 يوليو، فى أول تجربة ودية لذئاب الجبل منذ توقف كورونا فى مارس الماضي، وثانى مباراة ودية لأبناء الجنوب بعد التعادل مؤخراً مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل.

ويخضع الفريقان للمسحة الخامسة تطبيقاً لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس. وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.

فى سياق آخر، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفاً فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة.

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وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائى تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.