شكرا لقرائتكم حراس الزمالك "إيد ورجل" في معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر حراس نادي الزمالك محمد ابوجبل ومحمود جنش في تدريبات جدية في مران الزمالك بمعسكر برج العرب بالإسكندرية وذلك قبل أن يقرر الجهاز الفنى ، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ختام معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب، يوم 23 من شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الفريق مباراة ودية فى ذلك اليوم ثم سينهى الفريق معسكره الذى انطلق منذ الخميس الماضى، حيث سيحصل اللاعبين على راحة سلبية ويعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى أولى مبارياته الودية فى معسكر برج العرب مع سموحة التى ستقام اليوم الأحد ثم يختتم الفريق معسكره بعد ذلك بالودية الثانية التى يجرى الجهاز الإدارى فى الوقت الحالى بحثا للاتفاق مع طرف ثانى لها.

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