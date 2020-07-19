محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس السبت:
مصطفى يونس: صالح كان من المفترض ألا يقل عن صلاح
مرتضى: لن نذكر اسم محمود الخطيب في قناة الزمالك مرة أخرى
"تيجانا" يختار أحرف 3 لاعبين في مصر.. ويتحدث عن دوره في تطوير المحمدي
لاعب طلائع الجيش السابق: كنت قريباً من الأهلي والزمالك
مرتضى منصور: مفاجأة قريبة لجماهير الزمالك ستهز البلد
إسماعيل يوسف: لم ألعب مع فريق الزمالك بـ"الواسطة".. واحتجت 5 دقائق فقط
طبيب المنتخب: صلاح طلب المشاركة بين شوطي أوروجواي.. وكوبر خدع به الإعلام
مدرب حراس انجلترا: الشناوي لفت نظري ويستطيع أن يحقق نجاحًا كبيرًا
تامر النحاس: باهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه.. ولديه عروض خارجيه
كريم فؤاد وقع للأهلي؟ رد رسمي من إنبي والنجوم بشأن اللاعب
دراجوسلاف يُفضل الأهلي أفريقيًا على الزمالك
الأولمبية: لا يجوز إقامة انتخابات اتحاد الكرة حال إنهاء الدوري في نوفمبر
طبية اتحاد الكرة: سنمنع أي شخص غير ملتزم من التواجد بالمباريات
المصري البورسعيدي: لم يتبرع لنا أحد
قناة الزمالك: أحداد لديه عروض مغربية.. وكارتيرون يحسم مستقبله
مصدر يكشف لمصراوي مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري
العجيزي: شيكابالا سبب تفضيلي للأهلي على الزمالك.. ورفضت وساطته للعودة
التلميذ يتخطى الأستاذ.. آرسنال لنهائي كأس الاتحاد على حساب السيتي
حمادة طلبة: كارتيرون افضل من فايلر.. وكنت أتمنى الاعتزال في الزمالك
بعد التعديلات النهائية.. مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو
حدث تاريخي.. افتتاح أولمبياد طوكيو بدون حضور الجماهير
خاص| أول تعليق لاتحاد الكرة على أزمة "مسحات" حكام الإسماعيلي وأسوان
رسميا.. فيفا يلزم النجم وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلي
خاص.. مروان محسن يجدد تعاقده مع الأهلي هذا الأسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. شفاء مصطفى فتحي من كورونا.. وموعد تجديد عقد مروان محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.