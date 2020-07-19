مصطفى يونس: صالح كان من المفترض ألا يقل عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إن صالح جمعة، يُعد أفضل من لعب الكرة في مصر فلديه كل مواصفات لاعب الكرة.

وتابع يونس ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج البريميو على فضائية تن ـ :" هو هداف، صانع ألعاب، يجيد التصويب، لديه مساحة رؤية غير طبيعية ولكن للأسف لديه دماغ لا تتناسب مع إمكانياته المفروض لا يقل عن محمد صلاح، لم أراه يوماً ولكنه يمتعني كأني أشاهد صفوت عبدالحليم الثاني أو فاروق جعفر ولكنه مقصر في حقه نفسه ولو كنت مكان فايلر لفعلت ما فعل".

وتطرق لاعب الأهلي السابق عن لقب نادي القرن بقوله:"هل فاق الزمالك بعد 20 عاماً، الذي يُدير اللعبة هو الاتحاد الأفريقي وقال إن الأهلي هو نادي القرن إذن الأمر منتهي لماذا الحساسية بين الجماهير والإعلام ونحن كنادي أهلي رد فعل".

ورد يونس عن ظهوره في فضائية الزمالك بقوله"نادي الزمالك بالنسبة لي بعد الأهلي مباشرة فأقرب الناس لقلبي وعشرة عمري لاعبين من الزمالك وعشنا سوياً أكثر مما عشنا مع أسرتنا فلماذا التعصب؟.. ذهبت لقناة الزمالك لأنهي التعصب وليس لسب النادي الأهلي، لايجروؤ إنسان أن يذكر سيرة النادي الأهلي وأنا موجود أنتقد أه لكن شخص يقول شيء عن الأهلي وأنا موجود سيكون أخر يوم في عمره هل يحبون الأهلي أكثر من مصطفى يونس؟".