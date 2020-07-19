مرتضى: لن نذكر اسم محمود الخطيب في قناة الزمالك مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من قناة ناديه عدم ذكر اسم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مرة أخرى.

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"لا نريد ذكر اسم محمود الخطيب في برامجنا مرة أخرى سواء بالخير أو الشر".

وتابع :"إذا أرادت مخاطبة الخطيب سأتحدث عنه عبر فيديو خارج القناة، لأنه بـ(يتلكك) لقناة الزمالك مع إن قناة الأهلي وجهت السباب لي".

وواصل :"قناة الأهلي لا تذكر اسمي وتكتفي فقط برئيس نادي الزمالك، ولذلك سنفعل مثلهم، ولن يتم ذكر اسم الخطيب سنكتفي برئيس النادي الأهلي".

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وأنهى :"إذا وجهت قناة الأهلي هجوم ضدنا سنرد عليهم".

وشهدت الفترة الماضية أزمة متبادلة بين الأهلي والزمالك خاصة عبر فيديو انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي يخص مرتضى منصور وجه فيها سبابًا للخطيب بجانب اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

هذا الفيديو جعل رئيس الأهلي يوجه عدة بلاغات ضد رئيس الزمالك سواء للحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي أو لمجلس الشعب برئاسة علي عبد العال بجانب بلاغ آخر للنائب العام.

في المقابل، كان رد مرتضى منصور بتوجيه بلاغًا للنائب العام ضد محمود الخطيب بجانب 14 شخصية أخرى.