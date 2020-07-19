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عضو مجلس إدارة الزمالك يختار الخطيب من أحرف 3 لاعبين في تاريخ مصر

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قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.

 

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب

وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".

 

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وشدد على أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز

اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

 

وحظي محمود الخطيب نجم النادي الأهلي السابق ورئيسه حاليا ولاعب المنتخب الوطني سابقا، بمسيرة كرويه حافلة بالتتوجيات الفردية، حيث حصد جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1983 ، وهداف المتتاز موسم 1977/ 1978، وموسم 1980/1981.

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