رامي عادل: المقاولون يسعى للعب في دوري أبطال إفرقيقيا

أكد رامي عادل، نجم الأهلي والمقاولون السابق، أن هدف ذئاب الجبل هذا الموسم هو المشاركة فى بطولة إفريقيا بالموسم المقبل.
وقال رامي فى برنامج "البريمو"، معالإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "إدارة المقاولون العرب تعمل بشكل احترافي وتوفر كل شييء للفريق، وهدفها هو الحصول على بطاقة التأهل للمشاركة فى بطولة إفريقيا خلال الموسم المقبل".
وأضاف: "نادي المقاولون العرب معروف للغاية داخل قارة أفريقيا، ونقدم موسم مميز للغاية بشهادة الجميع، ونسعي إلى أن نختم الموسم بشكل جيد".
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