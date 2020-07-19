مصطفى يونس يطالب الأهلي بالنظر للناشئين بدلا من الصفقات بعد توقيع طاهر

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن الصفقة التى عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة

"Ten": "النادي الأهلي لابد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر".

وأضاف: "من وجهة نظري الأهلي لن يستفيد

من خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره فى النهاية مثل صلاح محسن".

يذكر ان وقع طاهر محمد عقدا مع النادي الأهلي لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين جنيه مصري كراتب سنوي.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب، على وجود نسبة 20% كإعادة بيع طاهر محمد طاهر في الفترة المقبلة.