أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن الصفقة التى عقدها المارد الأحمر بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، مُبالغ فيها مثلما حدث مع صلاح محسن.
وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة"Ten": "النادي الأهلي لابد أن ينظر إلى قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة بدلًا من إبرام صفقات بهذه المبالغ بعدما تعاقد مع طاهر محمد طاهر".
وأضاف: "من وجهة نظري الأهلي لن يستفيدمن خدمات طاهر على الإطلاق وسيكون مصيره فى النهاية مثل صلاح محسن".
يذكر ان وقع طاهر محمد عقدا مع النادي الأهلي لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين جنيه مصري كراتب سنوي.
واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب، على وجود نسبة 20% كإعادة بيع طاهر محمد طاهر في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس يطالب الأهلي بالنظر للناشئين بدلا من الصفقات بعد توقيع طاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.