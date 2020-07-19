تيجانا: أقنعت شريف إكرامي بالانضمام للجونة ونقلته بعدها للأهلي

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتردد في قبول عرض الجونة لثقته في مجلس إدارة الفريق واللاعبين.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مكالمة هاتفية جمعتني بشريف إكرامي جعلته ينضم لصفوف الجونة ووافقت بعدهاعلى انتقاله للأهلي".
وتابع: "تنبأت بقدرة باسم مرسي في النجاح مع الزمالك رغم إصابته قبل الاختبار".
وأتم: "أعشق التدريب لكنني لم أتردد في تركه والعمل كمدير للكرة حبا في الزمالك".
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