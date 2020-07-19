رامي عادل: "النحاس" من المدربين الواعدين في مصر

أكد رامي عادل، نجم الأهلي والمقاولون السابق، أن عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، من المدربين الواعدين فى الدوري المصري خلال السنوات القادمة.

وقال رامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "عماد النحاس مدرب واعد ويملك فكر تدريبي كبير

ومجتهد للغاية، والدليل ما يقدمه مع المقاولون العرب هذا الموسم".

وأضاف: "نتعاقد مع لاعبين مميزين بقيمة مالية غير مبالغ فيها، ولا نقف فى طريق أى لاعب يرغب فى الرحيل".