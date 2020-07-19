اخبار الرياضه

مصطفى يونس يكشف أسباب ظهوره في قناة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يأتي خلف القلعة الحمراء، مشددا على أن مصر أهم من القطبين ويجب تهدئة الأمور بين الناديين

خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك فى المرتبة

الثانية بالنسبة لي بعد الأهلي، وأقرب الناس إلى قلبي هم أصحابي الزمالكاوية مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر".

وأضاف: "ظهوري فى قناة الزمالك لتوصيل رسالة نبذ التعصب، ولا أحد يستطيع أن يهاجم الأهلي فى جودي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس يكشف أسباب ظهوره في قناة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا