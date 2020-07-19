مصطفى يونس يكشف أسباب ظهوره في قناة الزمالك

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يأتي خلف القلعة الحمراء، مشددا على أن مصر أهم من القطبين ويجب تهدئة الأمور بين الناديينخلال الفترة المقبلة.
وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك فى المرتبةالثانية بالنسبة لي بعد الأهلي، وأقرب الناس إلى قلبي هم أصحابي الزمالكاوية مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر".
وأضاف: "ظهوري فى قناة الزمالك لتوصيل رسالة نبذ التعصب، ولا أحد يستطيع أن يهاجم الأهلي فى جودي".
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