إسماعيل يوسف: رسبت في الامتحانات بسبب كأس العالم 1988

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصعود إلى كأس العالم 1988 يعد إنجازًا كبيرًا.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمود الجوهري وضع

لافته مكتوب عليها كأس العالم من عام 1988".

وتابع: " أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90".

وأشار: "فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا في الملعب، والجوهري أستفاد من إنطلاقات أحمد رمزي هجوميا وقوة ربيع ياسين دفاعيا".

وأتم: "جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز".