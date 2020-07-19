تامر النحاس: الزمالك يحتاج ظهير أيمن.. وبكار لم يوقع للقلعة البيضاء

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادي الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في الموسم الجديد.
وأكد تامر النحاس، وكيل رجب بكار، لاعب بيراميدز، في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "رجب بكار لم يوقعللزمالك رسميا كما ردد البعض وهو مستمر الان في النادي السماوي".
وأتم: "من المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن وفي نهاية الموسم سيتبين هل هو رجب بكار أمأنه لاعب أخر".
وارتبط ثلاثي نادي بيراميدز رجب بكار ونبيل دونجا وعبدالله بكري بالانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقارير صحفية.
يذكر ان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري الممتاز ابتداءا من السادس من اغسطس بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.
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