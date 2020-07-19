مصطفى يونس: مطالب هيدرسفيلد للاستغناء عن رمضان صبحي مُبالغ فيها

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي مُبالغ فيها للغاية.
وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع
وأضاف: "من غير المعقول أن تتععاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدوري فى النهاية بمليون جنيه فقط".
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