مصطفى يونس: مطالب هيدرسفيلد للاستغناء عن رمضان صبحي مُبالغ فيها

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي مُبالغ فيها للغاية.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع

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الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten" سبعة مليون إسترليني مبلغ كبير جدًا لضم رمضان صبحي، يجب التفكير جيدًا فى كيفية الاستفادة من اللاعب قبل التعاقد معه، النادي الأهلي أبرم صفقات بمبالغ باهظة ولم يستفد بها على الإطلاق".

وأضاف: "من غير المعقول أن تتععاقد الأندية مع لاعبين بملايين الدولارات ومكافآة الدوري فى النهاية بمليون جنيه فقط".