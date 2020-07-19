وكيله: عرض شراء الأهلي لباهر المحمدي غير مرضي.. واللاعب يمتلك عرضا تركيا

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غير مرضي تماما.

وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب

في مقابل مادي أكبر".

وتابع: "أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".

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وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".

وارتبط اسم باهر المحمدي بالانضمام لأحد قطبي الكرة المصرية ناديي الزمالك والأهلي بعد تألقه الفترة الأخيرة من فريقه وانضمامه للمنتخب الوطني الأول.

يذكر ان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري الممتاز ابتداءا من السادس من اغسطس بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.