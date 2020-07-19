رياضة | رامي عادل: هدف المقاولون المشاركة فى افريقيا والنحاس مدرب " واعد "

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامي عادل: هدف المقاولون المشاركة فى افريقيا والنحاس مدرب " واعد " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رامي عادل، نجم الأهلي والمقاولون السابق، أن هدف ذئاب الجبل هذا الموسم هو المشاركة فى بطولة أفريقيا بالموسم المقبل.

وقال رامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "إدارة المقاولون العرب تعمل بشكل إحترافي وتوفر كل شييء للفريق، وهدفها هو الحصول على بطاقة التأهل للمشاركة فى بطولة أفريقيا خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "نادي المقاولون العرب معروف للغاية داخل قارة أفريقيا، ونقدم موسم مميز للغاية بشهادة الجميع، ونسعي إلى أن نختم الموسم بشكل جيد".

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وأكد رامي عادل، نجم الأهلي والمقاولون السابق، أن عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، من المدربين الواعدين فى الدوري المصري خلال السنوات القادمة.

وقال رامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "عماد النحاس مدرب واعد ويملك فكر تدريبي كبير ومجتهد للغاية، والدليل ما يقدمه مع المقاولون العرب هذا الموسم".

وأضاف: "نتعاقد مع لاعبين مميزين بقيمة مالية غير مبالغ فيها، ولا نقف فى طريق أى لاعب يرغب فى الرحيل".