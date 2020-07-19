رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد 19 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة الماضية :-

وتعرض برشلونة للهزيمة أمام فريق أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على فريق فياريال بنتيجة 2-1.

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موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس :-

وسوف تقام المباراة بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس :-

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة وديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.