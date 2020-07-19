رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع ديبورتيفو ليجانيس اليوم الأحد 19 يوليو في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد الفوز على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وخسر برشلونة أمام فريق أوساسونا بنفس النتيجة على ملعب كامب نو.

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وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتعد هذة هى المرة الأولى التي يحقق فيها ريال مدريد لقب الليجا منذ 2017، حيث خسر النسختين الماضيتين لصالح فريق برشلونة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.