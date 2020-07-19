رياضة | لاعب من القسم الثاني.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب من القسم الثاني.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب النادى الأهلى من الحصول على توقيع شادى ماهر، الظهير الأيمن لفريق الترسانة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفت اللاعب أنظار جهاز الكرة بالنادي الأهلي، وينتظر المسؤولين بالقلعة الحمراء القرار النهائي، من رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء تدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق، وذلك بعد التأكد من رحيل أحمد فتحي لصفوف فريق بيراميدز في نهاية الموسم.

وقد توصل جهاز الكرة بالنادي الأهلي مع شادي ماهر و وكيله خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للتعرف على مطالب اللاعب المادية.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي 23 و28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.