رياضة | مصطفي يونس يطلق تصريح مثير عن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفي يونس يطلق تصريح مثير عن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية لأول مرة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر استعدادًا لعودة الدوري المصري.

وأكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء، من أفضل اللاعبين فى مصر خلال الفترة الحالية.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة مثل صفوت عبدالحليم أو فاروق جعفر، ولكنه يملك تفكير يجعله خارج حسابات المدربين خلال الفترة الماضية، وإذا كان صب تركيزه داخل الملعب فقط لأصبح مثل محمد صلاح".

وأضاف: "قرار فايلر باستبعاد صالح جمعة فى الفترة الماضية كان صائب للغاية، والأهلي أعادوا إلى التدريبات خوفًا من الانتقال إلى الزمالك".