رياضة | إسماعيل يوسف: أقنعت نجم الأهلي بالتوقيع للجونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف: أقنعت نجم الأهلي بالتوقيع للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يتردد في قبول عرض الجونة لثقته في مجلس إدارة الفريق واللاعبين.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مكالمة هاتفية جمعتني بشريف إكرامي جعلته ينضم لصفوف الجونة ووافقت بعدها علي انتقالة للأهلي".

وتابع: "تنبأت بقدرة باسم مرسي في النجاح مع الزمالك رغم إصابته قبل الإختبار".

وأتم: "أعشق التدريب لكنني لم أتردد في تركه والعمل كمدير للكرة حبا في الزمالك".