اخبار الرياضه

رياضة | أبرزهم الخطيب.. إسماعيل يوسف يكشف عن الثلاثي الأحرف فى تاريخ مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزهم الخطيب.. إسماعيل يوسف يكشف عن الثلاثي الأحرف فى تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".

وشدد أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

ويذكر أن بطولة ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس فى السادس من أغسطس المقبل.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا