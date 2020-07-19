رياضة | أبرزهم الخطيب.. إسماعيل يوسف يكشف عن الثلاثي الأحرف فى تاريخ مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزهم الخطيب.. إسماعيل يوسف يكشف عن الثلاثي الأحرف فى تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".

وشدد أن هناك العديد من اللاعبين إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.