رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم مباراة واحد في افتتاحية منافسات الأسبوع السابع والثلاثون، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، جمعت بين بيرنلي و نظيره نورويتش وانتهت بهدفين نظيفين لصالح بيرنلي.

أصدر حكم المباراة في بداية الشوط الأول بطاقتين حمراء لكل من إيمي بوينديا في الدقيقة 35، و اللاعب دراميتش في الدقيقة 45+3.

وعلى الجانب الآخر استطاع اللاعب كريس وود إحراز الهدف الأول فب المباراة لصالح بيرنلي في الدقيقة 45+5، وفي مطلع الشوط التاني احرز غودفري هدف في مرماه في الدقيقة 80.

فأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:-

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 75 نقطة.

3- تشيلسي 63 نقطة.

4- ليستر سيتي 62 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون 56 نقطة.

7- توتنهام 55 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

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9- أرسنال 53 نقطة.

10- بيرنلي 54 نقطة.

11- إيفرتون 46 نقطة.

12- ساوثهامبتون 46 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15-ويست هام 37نقطة.

16- برايتون 37 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 31 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.