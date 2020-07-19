رياضة | قناوي: عودة القسم الثاني في مصلحة اللاعبين وسنتأكد من سلامتهم قبل التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قناوي: عودة القسم الثاني في مصلحة اللاعبين وسنتأكد من سلامتهم قبل التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحّب شديد قناوي المدير الفني للمنيا بعوده دوري القسم الثاني مرّه أخري، مشيرا إلى أن ذلك القرار يصب في مصلحة اللاعبين.

وأضاف قناوي بأنه سيتم خوض تدريبات الفريق، عقب إجراء أول مسحه على كافه اللاعبين والجهاز الفني من أجل الاطمئنان عليهم، والتاكد بان كافه اللاعبين علي ما يرام، وان ليس لديهم الاصابه بفيروس كورونا.

وتابع قناوي بأنه سيتم خوض لقاءات وديه للفريق استعدادا لاستكمال مباريات دوري القسم الثاني، وسيتم تحديد هذه المباراه بعد العوده للتدريبات بعشرة أيام.

ويتبقي للفريق المنياوي خمسه مباريات منهم 3 مباريات علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وهم الفيوم، والبنك الأهلي، وشبان قنا، ومبارتان خارج الديار وهما تليفونات بني سويف، وطهطا.