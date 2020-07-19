مرتضى منصور يغيب عن ودية الزمالك ضد سموحة الودية ببرج العرب لهذا السبب

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم حضوره مباراة الفريق الودية المقرر اقامتها اليوم الأحد أمام سموحة السكندري في أولى وديات الفريق الأبيض ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز والمباريات المتبقية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان ارتباطه بحضور جلسات البرلمان اليوم وغداً الاثنين تسبب في عدم حضوره المباراة الودية متمنياً التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك معسكر مغلق بمدينة برج العرب استعدادا لعودة النشاط الكروي من جديد حيث يقود التدريبات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية سيبدأها أبناء مدرسة الفن والهندسة أمام فريق سموحة.

وحرص المدير الفني الفرنسي خلال الأيام الماضية على الوصول باللاعبين الى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية البدنية قبل بدء التجارب الودية حيث تم وضع برنامج استشفائي ثم بدني وفني للاعبين مع إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا وفق احتياطات طبية على أعلى مستوى يشرف عليها الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي.