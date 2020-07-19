شكرا لقرائتكم تعرف على أسلحة الزمالك الجديدة لحسم التعاقد مع نجم بيراميدز هذا الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن، لسرعة إتمام التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز المدافع من خلال التوصل لاتفاق مع مسئولى فريق بيراميدز لحسم الصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك ولجنة الكرة فى الفريق إلى سرعة إتمام الصفقة والاستعانة بخدمات اللاعب فى وسط الأبيض المدافع، ليكون البديل الأنسب لطارق حامد فى تدعيم وسط دفاعات الأبيض فى المرحلة المقبلة، حيث إن دونجا لاعب مميز ويملك إمكانيات رائعة تتناسب مع قناعات الزمالك وبناء على رغبة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون الذى أبدى موافقته على الاستعانة بخدمات نبيل.

من جهته، أبدى نبيل عماد دونجا موافقته المبدئية على الدفاع عن ألوان الزمالك حتى أن مسئولى الأبيض توصلوا لاتفاق معه وسط ترحيبه، ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة فريقه بيراميدز.

وسيقاتل دونجا بكل تأكيد لإثبات نفسه أو اللعب بجوار أو على حساب طارق حامد مما يجعل المنافسة بينهما على أشدهـ وهو ما سيستفيد به نادى الزمالك فى مركز لاعب الوسط المدافع، علاوة على إمكانية استعانة الفرنسى باتريس كارتيرون بدونجا كلاعب وسط مدافع ثالث فى بعض المباريات الصعبة.

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وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

ولجأ فريق الزمالك إلى سلاح جديد لسرعة خطف اللاعب لاسيما فى ظل رغبة عدد من الأندية فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى الصاعد الذى يعتبر مكسبا كبيرا وصفقة مميزة حال ضمه.

وتدخل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لحسم الصفقة بنفسه على غرار ما فعله محمود الخطيب منذ أيام فى إتمام صفقة طاهر محمد طاهر، حيث تواصل مع إدارة نادى بيراميدز لحسم الصفقة، ومن المقرر أن يحاول التواصل معهم بصفة مستمرة لإنهاء التعاقد مع نجم بيراميدز هذا الصيف لاسيما فى ظل تمسك النادى باللاعب، غير أن المغالاة المادية ربما تكون عائقا دون إتمام الصفقة.

كما سيلجأ الزمالك إلى سلاح آخر جديد وهو الصفقات التبادلية ربما بإدخال عدد من اللاعبين فى الصفقة بناء على رغبة بيراميدز وعلى رأسهم أحمد رفعت لاعب الزمالك المنتهية إعارته مع الاتحاد السكندرى وإمام عاشور مع ترشيحات أخرى مثل محمود عبد العزيز زيزو ومحمد عنتر وكريم بامبو.