شكرا لقرائتكم خبر عن الاستمرار أو الرحيل.. 5 لاعبين في دائرة الخطر بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش بعض لاعبي فريق الزمالك حالة من القلق خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبلهم مع الفريق في الموسم المقبل سواء بالاستمرار او الرحيل، خاصة ان ظروف تلاحم المواسم والقيد الجديدة بسبب التوقف الحالي لانتشار فيروس كورونا ، ادي الي ارتباك في حسابات الأندية والأجهزة الفنية بشأن الصفقات والتعاقدات للموسم الجديد.

وفي الزمالك تحديدا فان هناك بعض اللاعبين اصبح مصيرهم غامض نظرا لعدم اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عليهم قبل التوقف الحالي بالإضافة لتفاوض الزمالك مع لاعبين في مراكزهم وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين حازم امام كابتن الزمالك والظهير الأيمن الذي لم يوقع علي عقود التجديد لمواسم مقبلة حتي الان حيث ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ومعه أيضا محمود عبد العزيز " زيزو " ومحمد حسن لاعبا الوسط وذلك بعد تردد انباء قوية عن تعاقد الزمالك مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ليصبح مصير الثنائي غامض في الموسم المقبل.

ينضم للاسماء السابقة كلا من الكونغولي كاسونجو مهام الفريق والذي اصبح قريبا من الرحيل عن الزمالك بسبب التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي واقتراب إتمام التعاقد مع الانجولي اري بابل ليصبح اللاعب خارج الزمالك بنسبة كبيرة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الاجنب علي قوة الزمالك، كما يل محمد عواد حارس مرمي الفريق في حيرة من امره بعد عودة جنش للمشاركة في التدريبات والمباريات حيث اصبح الزمالك يضم 4 حراس مميزين وهم محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي حارس المنتخب الاوليمبي ومحمد عواد ، والأخير يرغب في الرحيل الا انه لم يتلقي أي عروض رسمية حتي الآن.