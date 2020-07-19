شكرا لقرائتكم مدرب إنجلترا يبدي إعجابه بـ"شناوي" الأهلي ويوجه نصيحة لـ محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مارتن مارجيتسون، مدرب حراس مرمى منتخب إنجلترا، نصيحة للفرعون المصري محمد صلاح بضرورة بقاء اللاعب مع الريدز لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، موضحا أن ليفربول ويورجن كلوب، هما الفريق والمدرب المناسبان لشخصية وامكانيات صلاح.
وأشاد مارجيتسون في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أون تايم سبورتس، بمستوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه حارس مميز وله مستقبل كبير مع الساحرة المستديرة.
وقال مدرب حراس مرمى إنجلترا، ان الشناوي ما زال صغير السن، ونجح فى خطف أنظار الجميع في كاس العالم مع منتخب مصر.
وحصد الشناوي لقب أفضل لاعب فى مواجهة أوروجواى، التى حسمها الأخير لصالحه بهدف دون مقابل في مونديال روسيا الأخير قبل عامين.
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