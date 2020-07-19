شكرا لقرائتكم شادي محمد: يجب أن يركز كل رئيس ناد في فريقه فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشد شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، كل رئيس نادي أن يركز مع فريقه، ويرى التدعيمات التي يحتاجها، كل فريق بحاجة للعديد من الأمور بعيدا عن منافسه.

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإحد، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، إن حجم التجاوزات في آخر شهرين أو ثلاثة كبير للغاية، وأن هناك خطورة على الأمن القومي ويجب أن يكون هناك حس بالمسؤولية.

وتابع نجم الأهلي السابق: "الرمز دوما له احترامه هذا ما تعلمناه، لكن حينما يتجاوز الكبير مع الكبير سيخرج النشء يتجاوز بدوره، أصبح كل شيء مستباح حاليا".

وقال شادي محمد إن الرياضة أخلاق واحترام للمنافس، لابد أن يكون هناك دور للكبار أفضل مما يحدث حاليا. الأيام الماضية شهدنا رموزا نحترمها يتم توجيه كلمات صعبة لهم.

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وختم: "حصدنا بطولات بأخلاق وتعلمنا الكثير، حينما نخسر نستعد مرة أخرى للمكسب، لم نربح يوما من إهانة غيرنا، حصدنا الألقاب من خلال احترام المنافس".

وخلال مسيرته مع الأهلى حقق شادى محمد العديد من الألقاب والإنجازات، منها 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الأفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006.

أنهى شادى محمد علاقته بالأهلى كلاعب عندما قرر الرحيل عن الفريق خلال موسم 2009/2010 بعدما غير الأهلى من خطته التى ربما كانت ستبعده عن المشاركة فى المباريات، لينهى مشوارا حافلا بالبطولات مع القلعة الحمراء، حيث لعب 192 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.