شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد من أهانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه لن يترك حق السيدة شريفة الفار، عضو مجلس إدارة النادي. وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"لم أسكت على الاهانة التي تعرضت لها السيدة المحترمة شريفة الفار". وأكمل:"قمت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من أساء لها خلال الأيام الأخيرة بعد شهادتها عن الفيديو المفبرك".

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العدل هو أساس المُلك، وهو يراعي تطبيق العدل دائماً خلال رئاسته للنادي الأبيض.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الجميع لدي سواسية في المعاملة، والعدل بيطبق على الكل".

Advertisements

وأردف:" قمت بشطب عضوية إبن أختي من الزمالك، وليس في قاموسي تمييز أحد على اّخر".

تابع مرتضى منصور: مش عايزين نجيب اسم الخطيب في قناة الزمالك ثاني لا بالخير أو بالشر، عندما أريد توجيه الحديث له سأتحدث عنه في فيديو عبر صفحتي.