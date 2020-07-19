شكرا لقرائتكم شادي محمد: الدوري أهلاوي بنسبة 99% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن الأهلي حسم اللقب بنسبة 99%. لكن لابد من رجوع الرياضة الأمر لا يتعلق بمن سيحسم الدوري.

ووصف شادي محمد في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الإحد، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية أصبح صعبا للغاية، مشيرا إلى أهمية عودة واستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى في مصر.

وتابع قائد الأهلي السابق، أنه لو هناك شخص واحد سيتعرض للضرر في المنظومة فلا يجب أن نستمر وحينها نخطط لموسم منتظم بشكل جيد، ولو كان هناك ضمانات للاستمرار وأمان فمن مصلحة الجميع استمرار المسابقة".

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وخلال مسيرته مع الأهلى حقق شادى محمد العديد من الألقاب والإنجازات، منها 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الأفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006.

أنهى شادى محمد علاقته بالأهلى كلاعب عندما قرر الرحيل عن الفريق خلال موسم 2009/2010 بعدما غير الأهلى من خطته التى ربما كانت ستبعده عن المشاركة فى المباريات، لينهى مشوارا حافلا بالبطولات مع القلعة الحمراء، حيث لعب 192 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.