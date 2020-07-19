شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: رسبت في البكالوريوس بسبب المونديال ونجلى عمر اتظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بنجله عمر خلال مسيرته الكروية أثناء تواجده في نادي الزمالك.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "عمر إسماعيل يوسف كان ممكن يكون من نجوم الزمالك لو تواجد في ظروف أفضل".

وتابع: "أبناء نادي الزمالك دائماً هم السبب في تحقيقه للبطولات".

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، ، إن الصعود إلى كأس العالم 1988 يعد إنجازًا كبيرًا مؤكدا:""محمود الجوهري وضع لافته مكتوب عليها كأس العالم من عام 1988".

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وتابع: " أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90".

وأشار: "فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا في الملعب، والجوهري أستفاد من إنطلاقات أحمد رمزي هجوميا وقوة ربيع ياسين دفاعيا".

وأتم: "جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز".