شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: رسبت في البكالوريوس بسبب المونديال ونجلى عمر اتظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بنجله عمر خلال مسيرته الكروية أثناء تواجده في نادي الزمالك.
وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "عمر إسماعيل يوسف كان ممكن يكون من نجوم الزمالك لو تواجد في ظروف أفضل".
وتابع: "أبناء نادي الزمالك دائماً هم السبب في تحقيقه للبطولات".
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، ، إن الصعود إلى كأس العالم 1988 يعد إنجازًا كبيرًا مؤكدا:""محمود الجوهري وضع لافته مكتوب عليها كأس العالم من عام 1988".
وتابع: " أكثر مباراة حضرها جمهور في تاريخ مصر كانت ضد الجزائر بتصفيات مونديال 90".
وأشار: "فوجئنا بالقوة الجسدية والأطوال الفارعة في منتخب هولندا في الملعب، والجوهري أستفاد من إنطلاقات أحمد رمزي هجوميا وقوة ربيع ياسين دفاعيا".
وأتم: "جيل 90 كان يمتلك الخبرات واللاعبين المميزين في كل مراكز الملعب، ومدرب أيرلندا وضعنا تحت ضغط كبير والخروج بنتيجة التعادل أمامهم إنجاز".
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